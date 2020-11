Quando Ennio Morricone fu ospite a "Superclassifica Show"

Era il 1993 quando Maurizio Seymandi intervistò a "Superclassifica Show" Ennio Morricone. Durante la chiacchierata in tv il compositore e direttore di orchestra parlò di quando Kubric lo chiamò per lavorare alla colonna sonora di "Arancia Meccanica". "Eravamo d'accordo su tutto", raccontò Morricone che poi spiega che "per ragioni di lavoro" la collaborazione non andò a buon fine.

Ennio Morricone si è spento all'età di 91 anni, il 6 luglio 2020. Il compositore delle colonne sonore più belle del cinema è morto in una clinica romana per le conseguenza di una caduta. Vincitore di due premi Oscar, uno nel 2007 e l'altro nel 2016, la fama di Morricone è esplosa a seguito del sodalizio artistico con Sergio Leone, e si è consolidata nel corso degli anni grazie a importanti collaborazioni con i più celebri registi del nostro tempo.