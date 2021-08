L'immensa Tina Turner ospite sul palco di "Vota la Voce"

Un'icona senza tempo, un fascino irresistibile e una vita che sembra la sceneggiatura di un film: drammi, tragedie, violenza, ascesa, caduta e rinascita fanno della sua una storia come poche se ne possono trovare.

Nata Ann Mae Bullock a Nutbush, nel Tennessee, e oggi cittadina svizzera, Tina Turner è un idolo che ha attraversato le generazioni della musica. Una voce inconfondibile, graffiante, da black music ma al contempo perfetta per il pop da classifica e una naturale empatia sono solo alcuni degli elementi che l'hanno resa una delle artiste di maggior successo di sempre.

Dopo essere sfuggita all'incubo di un marito violento, a dispetto di brani che nel contempo scolpivano il suo successo come "Proud Mary", "Nutbush City Limits" e "River Deep Mountain High", Tina Turner ha iniziato una seconda vita da diva tra nuovi, indimenticabili successi, concerti e riconoscimenti. La rivediamo quando, nel 1989, è stata ospite di "Vota la Voce" dove si è esibita con uno dei suoi successi senza tempo: "The Best".