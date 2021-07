La prima puntata di "C'eravamo tanto amati" andava in onda 21 anni fa: la presentazione di Barbareschi 

Trasmesso dal 1989 al 1994 nella fascia preserale di Rete 4, "C'eravamo tanto amati" era un programma condotto da Luca Barbareschi che vedeva confrontarsi in ogni puntata una coppia in crisi.

"Quando vengono qua sono le persone sono più rovinate, mentre quando vanno via stanno in genere meglio", spiegava Barbareschi a proposito della trasmissione, in un'intervista a "Superclassifica Show" del 1989. "Parlare fa comunque bene, almeno ci si sfoga. Oggi, per esempio, una signora mi ha detto 'finalmente un posto dove posso sfogarmi'. La gente non ha idea di quanto poco spesso si riesce a parlare".

A proposito delle storie, invece, il conduttore ammetteva la voglia di dare un proprio giudizio, da cui doveva cercare di trattenersi: "Mi dicono, in realtà, che tengo troppo alle donne. È perché, nella casistica, ho trovato più donne in gamba che uomini in gamba".