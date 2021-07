La prima volta di Walter Nudo a "Colpo di fulmine"

Capello corto all'indietro, camicia nera e modo di fare spigliato. Così Walter Nudo appariva al suo debutto come conduttore di "Colpo di fulmine". Andato in in onda dal 1995 al 1999, il programma prevedeva una caccia all'anima gemella per le vie delle diverse città italiane, allo scopo di organizzare un appuntamento al buio.

Dopo l'esperienza come presentatore, Nudo, tra i volti storici della trasmissione assieme ad Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker, ha imboccato la via della recitazione, che l'ha portato a diventare protagonista di fiction di successo come "Incantesimo" e "Carabinieri". Ha partecipato anche a diversi reality show, tra cui la terza edizione del "Grande Fratello Vip", che ha vinto.