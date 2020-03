Quando nel 1996 "Target" intervistava Aldo Busi sul mondo della tv

"Perché gli intellettuali è bene che non vadano in televisione? Perché non sanno stare neppure nella strada. Perché già uno che si qualifica come intellettuale, e non scoppia a ridere, è un imbecille. Io non sono un intellettuale, sono un genio, nel senso che sono semplicemente me stesso e ho il coraggio di esserlo di giorno in giorno e di ora in ora". Così Aldo Busi parlava a Target nel 1996.





Controcorrente, trasgressivo, scandaloso, lo scrittore oggi 71enne ha fatto anche tanta tv fino alla recente apparizione a "La Pupa e il Secchione e viceversa" andato in onda su Italia 1, ma una volta diceva: "Non vado in televisione semplicemente perché mi invitano, ci vado e concedo interviste perché sono pagato per farlo".