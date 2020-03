Bobby Solo compie 75 anni: rivediamolo a "Popcorn" nel 1981

Tanti Auguri Bobby Solo: il noto cantante spegne 75 candeline. Roberto Satti, questo il suo vero nome, è nato a Roma il 18 marzo 1945 in una famiglia del nord-est italiano. Fin dall’adolescenza, si appassiona al mondo della musica e da giovanissimo sviluppa subito una predilezione per il rock ‘n’ roll e per il suo principale esponente, Elvis Presley, il mito che diventa immediatamente la sua più grande fonte d’ispirazione sia nel look e sia nel modo di cantare.

Il suo successo arriva negli anni 60 quando, con il suo debutto al Festival di Sanremo, inizia a lanciare i suoi successi come "Una lacrima sul viso", "Zingara" e "Non posso perderti". Per celebrare il suo compleanno, rivediamolo interpretare proprio quest'ultimo brano.