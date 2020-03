Auguri Umberto Tozzi, rivediamolo sul palco di "Popcorn" nel 1981

Umberto Tozzi compie 68 anni. Il cantante e chitarrista torinese è nato il 4 marzo 1952. I suoi successi sono conosciuti in tutto il mondo. Sono circa 80 milioni i dischi venduti nel corso della sua carriera.

Indimenticabile la sua "Gloria" che, nell'interpretazione di Laura Branigan, è entrata nella classifica dei dischi più venduti in Gran Bretagna ed è diventata anche fonte di ispirazione per alcuni film, tra cui il celebre "The Wolf of Wall Street", con Leonardo di Caprio. Negli ultimi anni, Tozzi è tornato a riempire i palazzetti grazie al sodalizio con l'amico Raf.

In occasione del suo compleanno rivediamolo, giovanissimo, sul palco di "Popcorn" nel 1981 quando cantava "Notte rosa".