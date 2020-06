Quando le Lollipop vinsero "Popstar" nel 2001

Grazie a “Popstar”, il primo reality musicale trasmesso in televisione, il sogno di cinque ragazze divenne realtà. Era il 2001 quando Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Veronica Rubino e Roberta Ruiu diventavano le Lollipop, all'interno del programma condotto da Daniele Bossari.

Il gruppo, si formò proprio all'interno della trasmissione: le ragazze infatti si presentarono ai casting singolarmente ma furono unite dopo alcune puntante riuscendo prima a vincere il programma e in seguito ad avere successo raggiungendo con il brano "Down Down Down" anche il disco di platino. Malgrado la notorietà, nel 2005 il gruppo si sciolse e le cinque ragazze non tornarono più a cantare insieme.