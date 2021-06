Quando gli Skunk Anansie cantarono "Secretly" al "Festivalbar" nel 1999

Gli Skunk Anansie sono un gruppo musicale britannico, che si è formato nel 1994 e si è sciolto nel 2001, per poi riformarsi nel 2009. La band ha suonato per la prima volta nel 1994 al London's Splash Club, ma è il loro terzo album “Post Orgasmic Chill” nel 1999, probabilmente il più noto a livello internazionale, grazie anche al successo del singolo “Secretly”.

Durante gli anni Novanta la band ha accompagnato nei tour mondiali artisti quali Lenny Kravitz, Bad Religion, Rollins Band e tanti altri. La prima collaborazione del gruppo è stata quella con Björk, con l'esecuzione di un remix del singolo "Army of Me" dall'album "Post".

Nel 2016 gli Skunk Anansie sono ritornati sulle scene musicali con il sesto album in studio "Anarchytecture", anticipato dal singolo di grande successo "Love Someone Else".

Rivediamoli quando cantarono "Secretly" al "Festivalbar" nel 1999.