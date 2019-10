Quando Federica Panicucci recitò in "Love Me Licia"

Dagli esordi su Canale 5 con "Il gioco delle coppie" alla conduzione del "Festivalbar", dall'appuntamento pomeridiano con "Unomania" a "Mattino Cinque": difficile riassumere in poche righe l'immensa carriera di Federica Panicucci, che domenica 27 ottobre spegne 52 candeline.

Nata nel 1967 a Cecina, in provincia di Livorno, debutta in tv sul finire degli anni Ottanta e si afferma presto come uno dei volti più noti del piccolo schermo. Un successo che la vede ancora protagonista assoluta come conduttrice di "Mattino Cinque", accanto al giornalista Francesco Vecchi.

In questo giorno particolare, rivediamola in "Love Me Licia", impegnata a vestire i panni di Jessica Sloan.