Quando Alessandra Mussolini parlava dell'Oscar a Sophia Loren al "Gioco dei 9"

Correva l'anno 1991: l'evento dell'anno era stato il Premio Oscar alla carriera di Sophia Loren. A parlarne, durante una puntata del "Gioco dei 9" condotto da Gerry Scotti, una giovanissima Alessandra Mussolini, nipote dell'attrice romana.

"Eravamo tutti incollati davanti alla televisione - aveva spiegato la Mussolini al presentatore - non eravamo a Hollywood ma la nostra famiglia era tutta riunita nella nostra casa di Villa Ada a Roma e appena abbiamo sentito il nome della zia abbiamo iniziato a strapparci i capelli per la felicità , è stato un momento davvero molto emozionante per tutti noi che eravamo lì a seguirla in televisione"