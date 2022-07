Pupo venticinquenne canta "Cosa farai" a "Popcorn" 1980

“Era una vita che volevo venire qui e mi chiedevo: come mai non mi chiamano?”. Ecco come Pupo si presentava così al pubblico di

“Popcorn” nel 1980

“Festival di Sanremo”,

“Su di noi”

“Gelato al cioccolato” (1979).

, quando era già ricercato da tutte le trasmissioni italiane ed europee. Proprio quell'anno il cantante aveva partecipato per la prima volta alcantando, uno dei suoi successi a livello nazionale e internazionale insieme a

Non solo musica -

Negli anni Duemila è apparso molto spesso in molti programmi televisivi,

Pupo è stato anche scrittore di romanzi e canzoni per altri artisti.

Molte sue canzoni sono state tradotte in tedesco, francese, inglese, spagnolo e in russo.ad esempio, come inviato in Brasile della seconda edizione del reality "La fattoria". Nell'estate del 2005 ha condotto per la prima volta un programma tutto suo su Rai 1, il quiz “Il malloppo” cui seguirono altre conduzioni di successo.

La dipendenza dal gioco d'azzardo - Pupo ha partecipato a molti convegni sul gioco raccontando come si fa a uscire dal vizio da cui è stato dipendente per molti anni

"La Notte del Poker"

. Nel 2007 ha anche commentato con Fabio Caressa e Stefano De Grandis, il primo campionato italiano di poker al Casinò di Venezia e successivamente ha partecipato da concorrente a "La Notte del Poker - Celebrity Edition", torneo giocato da vip.

Nel 2018 è apparso nel programma televisivo "Le iene" in cui si è raccontato senza filtri:

a Los Angeles ha fumato marijuana e in una occasione si è presentato completamente ubriaco davanti alle telecamere.

Rivediamolo giovanissimo ospite a "Popcorn" mostrare la sua inconfondibile vena ironica.