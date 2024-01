Pino Daniele canta "Che Dio ti benedica" a "Festivalbar" 1993

Pino Daniele ci lasciava esattamente otto anni fa. Il 4 gennaio 2015, pochi mesi prima di compiere 60 anni, il cantautore napoletano moriva a Roma stroncato da un infarto mentre si trovava nella sua villa in Toscana. Chitarrista di formazione blues, Daniele è considerato tra i musicisti più innovativi nel panorama italiano a cavallo tra gli anni settanta e ottanta. Un successo proseguito anche nei decenni successivi: nell'estate del 1993 il cantautore si esibiva con "Che dio ti benedica", singolo estratto dall'omonimo album, sul palco di "Festivalbar", celebre kermesse musicale di Italia 1 condotta quell'anno da Federica Panicucci, Claudio Cecchetto, Amadeus e Fiorello. La competizione itinerante che metteva in gara i cantanti italiani e stranieri più quotati del momento faceva tappa in quell'anno ad Ascoli Piceno, Lignano Sabbiadoro, Codroipo e Pallanza (Verbania).

Proprio nel comune lacustre del Piemonte, Pino Daniele si esibiva in apertura di puntata a bordo di una motonave e la sua impronta armonica si saldava con la suggestiva cornice del lago Maggiore. Vincitori del "Festivalbar" 1993, tra le edizioni più viste di sempre, furono Raf con il singolo "Battito animale", gli 883 con l'album "Nord sud ovest est" ed Eros Ramazzotti che ricevette un premio speciale. Rivediamo Pino Daniele con "Che Dio ti benedica".