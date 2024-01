Raul Cremona è Omen a "Zelig Circus" 2003

Nel 2003 Raul Cremona vestiva i panni del sarcastico Omen sul palco di "Zelig Circus", lo show comico di Canale 5 condotto da Claudio Bisio e da Michelle Hunziker. Tuta da meccanico con la scritta "Giusto!", cappellino personalizzato e persino un podio da comizio: l'ingresso musicale del "macho" Omen avviene all'insegna dell'irriverenza. Il comico si cimenta in un numero dedicato alle donne, o meglio nel quale "prende in giro" il genere femminile.

Ma Omen non è l'unico personaggio interpretato da Raul Cremona. Nel corso degli anni in cui è stato uno dei protagonisti di "Zelig Circus" ha vestito anche i panni del Mago Silvan. Nato da una famiglia di artisti circensi, Cremona si avvicinò all'illusionismo grazie al padre che eseguiva numeri come prestigiatore nelle piazze di Milano. Nel corso degli anni l'artista ha dato prova di versatilità cimentandosi in personaggi molto diversi tra loro, dal mago prestigiatore all'attore teatrale fino al meccanico machista e attaccabrighe. Rivediamo il video dello sketch di Raul Cremona nei panni di Omen a "Zelig Circus".