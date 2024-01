Pino Caruso e la bellezza del cannolo a "Zelig - Facciamo cabaret" 1997

"Mangiarsi un cannolo è una libidine", parola dell'attore Pino Caruso che sul palco di "Zelig - Facciamo cabaret" 1997 rende omaggio alla bellezza del dolce tipico della sua regione, la Sicilia. "Il cannolo accoppia la dolcezza femminile della crema di ricotta con la ruvidezza maschile della scorza", dice Caruso che ricorda come da giovane il dessert rimpiazzava spesso le delusioni d'amore. Accolto da Claudio Bisio, al timone insieme ad Antonella Elia nella prima edizione dello show di Italia 1 basato sul cabaret, l'attore tocca vari aspetti della società che cambia dai matrimoni ai tradimenti: "Le corna restano tutta la vita e da quelle non ci si può dimettere", scherza.

In oltre mezzo secolo di carriera tra teatro, cinema e televisione, forse non tutti ricordano che nel 2002 Pino Caruso, morto a Roma nel marzo 2019 dopo una lunga malattia, ha vestito anche i panni del maresciallo Giuseppe Capello nella popolare fiction di Canale 5 "Carabinieri" con protagonisti tra gli altri Manuela Arcuri, Ettore Bassi e Alessia Marcuzzi. Rivediamo Pino Caruso quando fu ospite nel 1997 in una puntata di "Zelig - Facciamo cabaret".