Ambra Angiolini canta "Lunedì martedì" a "Non è la Rai" 1995

Nel 1995 una giovanissima Ambra Angiolini capitanava l'esercito di ragazze di "Non è la Rai", popolare contenitore pomeridiano ideato da Gianni Boncompagni in onda sulle reti Mediaset per 4 edizioni. Forse non tutti ricordano però che l'anno prima Ambra aveva esordito anche come cantante pubblicando l'album "T'appartengo". In una puntata del programma la presentatrice interpreta il singolo "Lunedì martedì" raccogliendo il supporto delle ragazze. Trasmissione cult degli anni novanta, oltre ad Angiolini "Non è la Rai" ha fatto conoscere al pubblico decine di artiste da Sabrina Impacciatore a Claudia Gerini da Antonella Elia a Laura Freddi e Miriana Trevisan.

Per Ambra Angiolini, all'epoca poco più che 18enne, l'album "T'appertengo" ha segnato un successo discografico con 800mila copie vendute solo in Italia, otto Dischi di platino, un Disco d'oro e vendite anche in Spagna e America Latina. L'esordio in giovane età ha caratterizzato anche la figlia Jolanda Renga. La primogenita che la conduttrice ha avuto nel 2004 insieme all'ex compagno Francesco Renga di recente ha pubblicato il suo primo romanzo. Rivediamo l'interpretazione di Ambra Angiolini nel brano "Lunedì martedì" a "Non è la Rai" nel 1995.