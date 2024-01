Pamela Petrarolo canta "Tragedy" dei Bee Gees a "Non è la Rai" 1994

Negli anni '90 Pamela Petrarolo è stata una delle voci di "Non è la Rai": ve la ricordate cantare "Tragedy" dei Bee Gees? L'esibizione che vogliamo ricordare oggi risale al 1994 e la cantante romana in quel periodo era solita esibirsi sul palco della trasmissione ideata da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo.

Dopo varie esibizioni canore, prima in playback poi con la propria voce, la Rai le offre una seconda posizione all'interno del programma: la direzione le affida infatti le coreografie della trasmissione, affiancandole due collaboratrici. Il rapporto tra Pamela Petrarolo e "Non è la Rai" che di fatto la lancia nel mondo dello spettacolo, si fa duraturo. La showgirl vi lavora fino alla fine delle riprese e prende parte ai suoi spin-off, come "Bulli & pupe" e "Rock 'n' Roll".