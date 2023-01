Ambra, Cristina Quaranta e altre ex "Non è la Rai" cantano a "Generazione X" 1995

Forse per non farle sentire troppo la loro mancanza, nel 1995 alcune delle ragazze di "Non è la Rai" (da Cristina Quaranta ad Alessia Merz) arrivarono nello studio di "Generazione X" per salutare la loro ex capitana: Ambra Angiolini, con cui eseguirono "Affatto deluse", la sigla della trasmissione che le aveva lanciate.

A differenza del programma cult di Gianni Boncompagni, "Generazione X" era un talk show, curato di Fatma Ruffini. Al centro, il mondo giovanile dell'epoca, rappresentato da 200 ragazzi e ragazze che si confrontavano con la conduttrice, loro coetanea, sui temi più disparati: dalla famiglia all'attualità, passando per la droga e il sesso.