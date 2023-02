Nino Frassica e Giobbe Covatta in versione punk a "Mai dire Gol" 1995

Vi ricordate Nino Frassica e Giobbe Covatta in versione punk a "Mai dire Gol"? I due comici erano nel cast dell'edizione 1995-96, condotta da Claudio Lippi e Simona Ventura insieme alla Gialappa's Band. Il video parte con un collegamento in diretta dall'edicola di piazza Baiamonti a Milano dove Frassica ringrazia i presentatori per il "collocamento". Davanti alle telecamere però compaiono una serie di personaggi della strada improbabili interpretati da Aldo, Giovanni e Giacomo che disturbano la trasmissione.

Il motivo è presto detto: davanti all'edicola compare Giobbe Covattapresentato da Nino Frassica come suo figlio. Cresta viola, maglietta attillata nera ornata di borchie e spine caratterizzano il look dell'artista underground che a quanto pare è l'idolo d'infanzia di un altro passante, interpretato da Aldo Baglio. Rivediamo il video della gag.