"Baywatch" compie 30 anni, ecco come lo descriveva "Fuego" nel 1999

L'inviata del programma era volata fino a Los Angeles per intervistare l’attore ed ex guardaspiaggia Michael Newman

Ispirata al lavoro dei Los Angeles County Lifeguards, la serie "Baywatch" compie 30 anni.

Nel 1999 l'inviata del programma “Fuego” era volata fino a Los Angeles per intervistare l’attore, ex guardaspiaggia ed ex vigile del fuoco statunitense Michael Newman a proposito del telefilm.

Leggi Anche Quando i Take That arrivarono agli studi Mediaset

"Non posso credere di essere ancora qui, tutto è cominciato 10 anni fa", ricorda Newman, specificando che il creatore dello show, anche lui ex guardaspiaggia, gli aveva proposto di partecipare gratuitamente all'episodio pilota.

Sulla scelta delle protagoniste della serie, invece, l'attore parla di un vero e proprio manuale: "Ci sono foto, misure: è un codice molto stretto".