Lino Banfi con Bonolis e Tedeschi a "Buon compleanno Canale 5"

Lino Banfi si è calato nei panni dell'intervistatore a "Buon compleanno Canale 5" nel 1990 ascoltando Corrado Tedeschi e Paolo Bonolis. I due, sono stati entrambi conduttori del quiz "Doppio Slalom", passato agli inizi degli anni 90 alla sola conduzione di Bonolis. Dopo il quiz andato in onda su Canale 5, Corrado Tedeschi si è dedicato alla conduzione del game show "Il gioco delle coppie" che aveva lo scopo di far scegliere a un "cacciatore" (di entrambi i sessi) un partner fra tre scelte, in base alle risposte che queste davano alle domande del cacciatore.

Molto popolare tra gli studenti italiani, "Il gioco delle coppie", ripreso dallo statunitense "The Dating Game" debutta nel palinsesto d'Italia 1 nel 1985. A fine intervista, Lino Banfi si congratula con i due giovani conduttori, Corrado Tedeschi e Paolo Bonolis: "Bravi! Continuate così perché siete giovani e belli. Vi auguro cinquant'anni ancora di esperienza, proprio come molti conduttori americani, da cui dobbiamo sempre imparare".