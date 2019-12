Nino Frassica compie 69 anni: eccolo mentre legge una poesia a Mike Bongiorno durante i Telegatti del 1988

Antonino "Nino" Frassica nasce a Messino l'11 dicembre 1950. Si trasferisce a Milano e dopo varie esperienze teatrali ha l'opportunità di lavorare con Renzo Arbore (colpito da un messaggio che lo stesso Frassica gli ha lasciato nella segreteria telefonica): il 1983 segna il suo debutto al cinema con "FF.SS." - Cioè: "...che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?".



Due anni più tardi passerà alla televisione prendendo parte al varietà "Quelli della notte" nei panni del frate Antonino da Scasazza. Di nuovo al cinema nel 1987 con il film "Il Bi e il Ba", eccolo ancora una volta al fianco di Arbore in "Indietro tutta!" dove crea il personaggio del "bravo presentatore".



Gli anni '90 vedono Frassica coinvolto in numerose commedie cinematografiche a partire da "Vacanze di Natale '91", per poi passare nel 1992 a "Sognando la California", diretto da Carlo Vanzina. A seguire, "Anni '90", "Anni '90 - Parte II" e "Miracolo italiano". Nel 1999 affianca Terence Hill nella fiction "Don Matteo" interpretando il maresciallo Cecchini e nello stesso anno torna al cinema con "Sono positivo".



Nel primo decennio del 2000 è ancora molto coinvolto nel cinema e nella televisione italiana, mentre nel 2010 entra nel cast di due produzioni internazionali: "The Tourist", di Florian Jenckel von Donnersmarck, e "Somewhere", di Sofia Coppola - che lo sceglie dopo averlo scoperto in alcuni video risalenti a "Indietro tutta!". In "The Tourist", Frassica è un carabiniere che insegue tra i canali di Venezia il personaggio interpretato da Johnny Depp. In "Somewhere" è invece il presentatore del Telegatto.



A questo proposito, per festeggiare i suoi 69 anni lo ricordiamo proprio in un momento estrapolato dai Telegatti del 1988, quando sul palco legge una poesia a Mike Bongiorno.