Nel 1930 nasceva Aldo Biscardi: eccolo vittima di "Scherzi a Parte" assieme ad Ambra Orfei

"Il processo del lunedì", poi nel corso del tempo diventato "Il processo di Biscardi", è stato un format di grande successo che ha accompagnato generazioni di tifosi nei lunedì sera post-campionato per oltre trent'anni. A idearlo e condurlo, Aldo Biscardi, storico giornalista sportivo nato a Larino (Campobasso) il 26 novembre 1930.



Il debutto in tv avviene in Rai nel 1979 ma è nel 1980 che lancia il programma per il quale sarà maggiormente ricordato e del quale diverrà conduttore tre anni più tardi. "Il processo del lunedì" è un titolo da una frase di Gianni Rodari che, nella prefazione ad una storia del giornalismo sportivo dello stesso Biscardi, affermava che questi "...parla di calcio come ad un processo".



Anno dopo anno continua a condurre il programma, passando da Rai a TELE+ e da lì a Telemontecarlo, che diventerà poi LA7 e lascerà nel 2006 a seguito dello scandalo Calciopoli che lo vede coinvolto. Questo non gli ha impedito di portare avanti il suo "processo" fino al 2016.



Biscardi viene a mancare la mattina di domenica 8 ottobre 2017 al Policlinico Gemelli di Roma assistito dai figli, all'età di 86 anni. Oggi lo ricordiamo in uno sketch di "Scherzi a Parte": la sua auto si ferma a causa di un guasto ma da quel momento, grazie alla complicità di Ambra Orfei, si verifica un susseguirsi di avvenimenti divertenti.