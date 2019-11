Giucas Casella compie 70 anni: rivediamolo a "Buon compleanno Canale 5" mentre ipnotizza il pubblico

Nato il 15 novembre 1949 a Termini Imerese, Giuseppe Casella Mariolo (in arte Giucas Casella) è un illusionista e personaggio televisivo che spesso all'interno di alcuni programmi televisivi si è proposto di suggestionare sia gli spettatori in sala sia quelli dietro lo schermo grazie alle sua abilità di paragnosta e ipnotizzatore. A volte si è persino cimentato in numeri pericolosi o di escapologia sulla falsa riga di Harry Houdini.

Giucas ha partecipato a due reality show: "Il ristorante", condotto da Antonella Clerici" nel 2004 e la sesta edizione de "L'Isola dei Famosi" nel 2008, alla quale ha preso di nuovo parte nel 2018 abbandonandola poco dopo per problemi di salute. L'illusionista rimane però più conosciuto per i suoi numeri di ipnosi, considerato dal pubblico più un momento televisivo che non uno spettacolo di magia di per sé: come quello messo in atto a "Buon compleanno Canale 5", in cui il conduttore Corrado fatica a trattenere le risate.