Nino Frassica a "Mai dire Gol" 1995

Con alle spalle Claudio Lippi in versione avvoltoio, Nino Frassica presenta il quiz supercampionissimo nella trasmissione Mai dire Gol. Insieme alla Gialappa's band, il comico accoglie in studio l’ospite Guido che si sottopone al folle quiz. Nato l'11 dicembre del 1950 a Messina, l'attore è uno dei volti più noti della televisione nostrana.

Gli anni Novanta vedono Frassica coinvolto in numerose commedie cinematografiche tra cui spiccano "Vacanze di Natale ’91" e "Sognando la California", diretto da Carlo Vanzina. Un'escalation di successi che lo porta nel 2010 a entrare nel cast di due produzioni internazionali: "The Tourist", di Florian Jenckel von Donnersmarck, e "Somewhere", di Sofia Coppola in cui interpreta il presentatore del Telegatto. Nel 1995 esordisce a Mai Dire Gol per presentare un folle quiz al fianco di Claudio Lippi e Simona Ventura. Rivediamolo in questa avventura.