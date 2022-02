Nico spiega come funziona il carnevale sardo a "Mai Dire Gol" 1995

Riviviamo una delle storiche gag del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Nico, il personaggio comico interpretato da Giovanni Storti, spiegava a "Mai Dire Gol" come si festeggia il carnevale in Sardegna: dai petardi puzzolenti alle mascherine come "l'Arlecchino nuorese" con i rombi beige, dalla fata beige alla maschera di Zorro che con la spada non fa la lettera z ma la partita iva.

È uno dei tanti sketch che hanno visto il trio comico tra i principali protagonisti della trasmissione televisiva segnata dalle voci della Gialappa's Band.

Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono saliti alla ribalta nel corso degli anni 1990, da allora sono tra i più popolari ed apprezzati comici italiani, avendo ottenuto notorietà presso il grande pubblico soprattutto grazie al loro primo film, "Tre uomini e una gamba", e alla proficua attività teatrale.