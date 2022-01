Il coro dell'Antoniano a "Popcorn" nel 1980 cantava "Nella vecchia fattoria"

Correva l'anno 1980 e a "Popcorn", storico contenitore musicale di Canale 5, si esibiva per la prima volta il Piccolo Coro dell'Antoniano. Il coro, fondato da Mariele Ventre nel 1963 all'Istituto Antoniano di Bologna, è nato con lo scopo di accompagnare le esibizioni dei bambini dello Zecchino d'Oro, la nota kermesse canora dedicata ai più piccoli.

Leggi Anche Quella volta che Vittorio Salvetti fu premiato ai "Telegatti" 1985

In quella circostanza il Coro dell'Antoniano si esibì in un grande classico della musica per bambini: "Nella vecchia fattoria". Il brano è un adattamento in lingua italiana del canto popolare inglese "Old MacDonald Had a Farm" del 1706 e fu reso popolare in Italia, tanto che ancora oggi i bambini la cantano, grazie alla versione editata dal Quartetto Cetra.