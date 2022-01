Quella volta che Vittorio Salvetti fu premiato ai "Telegatti" 1985

Il "Festivalbar" nacque nel 1964 da un'idea di Vittorio Salvetti. Dal 1966 fino al 1982 fu trasmessa sulle reti Rai fino al passaggio in Fininvest nel 1983 (prima su Canale 5, poi su Italia 1 a partire dal 1989), quando si trasformò in uno spettacolo itinerante, ripreso settimanalmente da una diversa piazza d'Italia. Il vincitore era stabilito in base al numero di passaggi radiofonici e televisivi ottenuti e dai risultati di vendita.

Nel corso delle varie edizioni il "Festivalbar" diventò un appuntamento irrinunciabile dell'estate e lanciò la maggior parte dei tormentoni estivi di quegli anni oltre a portare fortuna a molti dei suoi presentatori come Amadeus, Fiorello e Alessia Marcuzzi.

Nel 2002 si registrarono i primi segnali di crisi del programma ed edizione dopo edizione il numero degli artisti internazionali partecipanti iniziò a calare costantemente. L'ultima fu quella del 2007.

Ecco il momento in cui l'ideatore Vittorio Salvetti fu premiato col "Telegatto" nel 1985.