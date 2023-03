Nick Kamen canta "Tell Me" e "Bring Me Your Love" a "Festivalbar" 1988

L'artista aveva iniziato la propria carriera come modello, per poi passare alla musica grazie al folgorante incontro con Madonna

Era il 1988 quando Nick Kamen saliva sul palco del "Festivalbar" e faceva impazzire le sue fan italiane, soprattutto giovani e giovanissime, cantando i brani "Tell Me" e "Bring Me Your Love".

Pseudonimo di Ivor Neville Kamen, l'artista aveva iniziato la propria carriera come modello, per poi passare alla musica grazie al folgorante incontro con Madonna, che gli aveva affidato la hit "Each Time You Break My Heart".

Proprio Madonna aveva dedicato a Kamen un dolce post Instagram, in concomitanza della sua scomparsa: "Mi si spezza il cuore sapere che te ne sei andato. Sei sempre stato un uomo gentile e dolce e hai sofferto troppo. Spero che tu sia più felice, ovunque tu sia".