I Neri per Caso cantano "Sentimento pentimento" al "Festivalbar" 1995

Chi ricorda i Neri per Caso in gara al "Festivalbar"? Nell'edizione 1995 della popolare kermesse musicale dell'estate di Italia 1, condotta quell'anno da Amadeus, Federica Panicucci e Laura Freddi la band si esibiva a cappella, senza l'ausilio di strumenti musicali, con il brano "Sentimento pentimento". La canzone era stata incisa sei anni prima dal compositore Claudio Mattone, lo stesso nel 1991 scoprì il gruppo, all'epoca noto come Crecason, durante un concerto a Roma. Vedendoli tutti vestiti con jeans e maglie nere, Mattone chiese loro se si vestissero sempre così. "No, è stato un caso", risposero e così il paroliere coniò per loro il nome "Neri per Caso".