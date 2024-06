Corrado Nuzzo corteggia Michela Di Biase a "Zelig" 2010

Un giovane rampollo e un'ereditiera decaduta, sono i personaggi che Corrado Nuzzo e Michela Di Biase interpretavano nel 2010 a "Zelig". Sul palco dello show di Canale 5 condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, i due comici portavano in scena alcuni spezzoni tratti dalla loro pièce teatrale dal titolo "Tua sorella". Accompagnato da note di musica classica, Nuzzo si lancia in un corteggiamento insistente, ricco di pathos. Dal canto suo Di Biase reagisce con esilaranti sbalzi emotivi dalle risate sguaiate ai pianti in apparenza inconsolabili.