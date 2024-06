L'esibizione della boy band East 17 a "Festivalbar" 1995

Ve li ricordate gli East 17 in gara al "Festivalbar"? Nel 1995 la boy band britannica si esibiva col brano "Hold my body tight" sul palco della kermesse musicale di Italia 1 condotta quell'anno da Amadeus, Federica Panicucci e Laura Freddi. Conosciuti anche come i rivali dei Take That di Robbie Williams, il gruppo formato da Brian Harvey, John Hendy, Terry Coldwell e Tony Mortimer raggiunse il successo internazionale nei primi anni novanta.