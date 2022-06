Nel 1996 usciva "Mint Car" di The Cure, riascoltiamola a Festivalbar

Gruppo musicale post-punk

The Cure

tra la metà e la fine degli anni Ottanta

Lullaby

britannico nato nel 1976 in piena esplosione new wave, ihanno raggiunto l'apice del successo, grazie soprattutto al successo dei singoli "Close to Me" e "".

Nel corso degli anni la

formazione della band è variata più o meno regolarmente

frontman Robert Smith

, andando da un minimo di due fino a un massimo di sei membri. L'eccezione è il, vera e propria costante del complesso, nonché suo fondatore.

Nel video sopra, li rivediamo esibirsi al "

Festivalbar

Mint Car

" del 1996 con il brano "", che fa parte dell'album "Wild Mood Swings".