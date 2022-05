I Lunapop cantano "50 Special" sul palco di "Vota la voce" 2000

Le note di "50 Special" regalano spensieratezza e all'allegria dell’adolescenza.

Lùnapop

Squérez?,

Cesare Cremonini

Ilsingolo del gruppo musicale italiano, pubblicato il 27 maggio 1999 come primo estratto dall'unico album in studio ...è stato scritto dapoco prima dell'esame di maturità, ispirato dal libro "Jack Frusciante è uscito dal gruppo" di Enrico Brizzi. All'epoca il singolo rimase in classifica per quasi un anno.

Il

gruppo Lunapop

Cesare Cremonini

, formatosi a Bologna nel 1999, si sciolse nel 2002, dopo aver pubblicato un solo disco. Da quel momento in poiha intrapreso la sua fortuna carriera da solista.

Rivediamo quando Marco Columbro scherza sul successo dei cantanti emiliani con

Cesare Cremonini e Ballo

sul palco di ": "Ma cosa vi danno da mangiare? Che aria si respira in Emilia Romagna?". La risposta scatena le risate del conduttore e del pubblico.