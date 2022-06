Nel 1995 Gigi Sabani svelò come divenne presentatore di "Ok, il prezzo è giusto!"

"Dopo Mike Bongiorno e Claudio Cecchetto, io sono stato uno dei primi a fare quel salto nel buio del passaggio dalla Rai a Fininvest". Inizia con queste parole il ricordo di

Gigi Sabani

, storico presentatore e imitatore classe 1952, scomparso nel 2007 a causa di un infarto.

Ospite a

"La Grande Avventura"

nel 1995, Sabani rivelò alcuni aneddoti legati ai suoi esordi nella tv commerciale, a partire dalla conduzione di "Ok, il prezzo è giusto". "All'inizio io non volevo farlo, non volevo diventare presentatore, così Silvio Berlusconi mi convinse e devo dire che ha avuto ragione. Mi insegnò anche a essere elegante".

Quindi prosegue, ricordando prima l'incontro con

Raimondo Vianello

Mike Bongiorno

, avvenuto grazie a una serie di spettacoli che lo vedevano impegnato con Sandra Mondaini, e poi con, protagonista di un singolare aneddoto.