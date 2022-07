Neffa presenta "Aspettando il Sole" a "Buona Domenica"

"Oggi non c'è sole intorno a me; salvami, risplendi e scaldami" recitava lo storico ritornello di

"Aspettando il Sole"

Neffa

precursori dell'hip hop in Italia

, uno dei primi successi di. La carriera musicale di Giovanni Pellino, questo il vero nome dell'artista classe 1967 nato a Scafati, in provincia di Salerno, era iniziata negli anni Ottanta come batterista di diversi gruppi punk-rock, ma sono gli anni Novanta a segnare in maniera particolare il suo percorso e a renderlo uno dei principali

Prima entra a far parte dell'ensemble bolognese

Isola Posse All Stars

"Aspettando il Sole"

, quindi si afferma con i Sangue Misto, che nel 1994 pubblicano l'iconico album "SxM". Due anni più tardi il cantante pubblica il primo album come solista, "Neffa & i messaggeri della dopa", contenente proprio il singolo di successo

Quest'ultimo venne presentato anche a

"Buona Domenica"

Canale 5

, la storica trasmissione dicondotta in quel periodo da Fiorello. Gli anni duemila segnano una nuova svolta artistica, che vedono Neffa abbandonare l'hip hop per passare alla musica leggera e al soul. Come non ricordare a questo proposito i successi di "La mia signorina", "Prima di andare via" e "Sigarette".