Jennifer Lopez a "Fuego" 1999: "Ecco come sono diventata cantante"

Di origine

portoricane

Jennifer Lopez

"regina della pop music"

Aleandro Baldi

Lopez

conquista prima il cinema e poi la musica tanto da essere presto incoronata. Il suo brano d'esordio fu la versione spagnola di "Non amarmi" di, rilanciato dalla cantante nel 1999. "La musica rivela chi sono perché fa parte della mia vita da quando ero piccolissima" aveva ammesso alle telecamere di "Fuego" nel 1999 la

Cresciuta con la musica grazie alla sua famiglia, negli anni Novanta era conosciuta soprattutto per i suoi ruoli al cinema anche se lei stessa ha ammesso di aver calcato prima le scene della danza e della musica. Così come la sua carriera anche la sua vita privata, in generale quella amorosa, ha fatto negli anni molto discutere. Secondo alcuni rumors infatti, recentemente la

popstar 52enne Jennifer Lopez

Ben Affleck

cerimonia segreta

Bennifer

e l'attore di tre anni più giovane,, si sarebbero sposati con unaa meno di un anno dal loro sorprendente ritorno di fiamma. Stavolta iavrebbero scelto di coronare il loro rapporto lontano da ogni annuncio, facendo firmare agli invitati e a tutti i presenti alla blindatissima cerimonia un accordo di riservatezza.