Natalie Imbruglia canta "Smoke" a "Festivalbar" 1998

"Smoke"

"Left of Middle"

Natalie Imbruglia

icone

è il quarto brano estratto dall'album, disco d'esordio die venne pubblicato l'11 ottobre 1998. La cantante australiana ottenne da subito un buon riscontro anche presso il pubblico italiano e con oltre 7 milioni di copie vendute si è affermata tra ledella musica pop di fine anni novanta.

Per celebrare i 25 anni dall'uscita dell'album, Natalie Imbruglia sta attualmente tenendo alcuni concerti live nel Regno Unito per riportare dal vivo i brani di "Left of the Middle". Per la nostra rubrica tgcom24amarcord, rivediamo nel video l'esibizione della popstar australiana sul palco di

"Festivalbar"

Fiorello

Alessia Marcuzzi

condotto in quel 1998 da