Auguri Naomi Campbell, eccola nell'intervista a "Fuego" 1998 

Buon compleanno a Naomi Campbell. Nata a Londra il 22 maggio 1970 la top model britannica compie oggi 54 anni. Soprannominata la "Venere nera" la Campbell è considerata insieme a Gisele Budchen la regina delle passerelle e figura tra le 50 donne più belle del mondo secondo la rivista "People". La sua carriera spicca il volo nel 1987 quando, ancora diciassettenne, viene scoperta dal talent scout di un’agenzia di moda mentre si trovava tra i parchi di Covent Garden. L'anno seguente Naomi infrange un record quando diventa la prima donna di colore a comparire sulle copertine di "Vogue Uk" e "Time Magazine".

Nel corso della sua carriera la top model britannica ha sfilato per le principali case di moda internazionali da Versace a Valentino, da Prada a Louis Vuitton e Dolce & Gabbana. Nel 1990 posa insieme a Linda Evangelista, Cindy Crawford, Tatjana Patitz e Christy Turlington, per la copertina di gennaio di “Vogue”: in quella che sarebbe diventata una delle foto più iconiche, il mondo della moda inaugurava così lo stile del nuovo decennio. Otto anni più tardi, durante l’inaugurazione di una mostra a Milano dedicata al colore nero la modella veniva intervistata da “Fuego”, rotocalco di Italia 1 condotto da Alessia Marcuzzi. “Il nero per me è qualcosa di rivoluzionario, è l’energia e la forza che sarà sempre nella nostra vita, lo trovo sexy e per niente triste”, affermava la top model che poi loda la città di Milano. “Rappresenta la qualità, ha il meglio in tutti i settori, l’architettura, i giardini, naturalmente la moda, la pelle e anche il cibo”. Rivediamo Naomi Campbell intervistata da “Fuego” nel 1998.