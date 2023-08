Nanni Moretti compie 70 anni: eccolo a "Popcorn" nel 1981

Buon compleanno a Nanni Moretti, che festeggia 70 anni. Il regista nato in Trentino Alto-Adige, ma cresciuto a Roma ha coltivato fin da quando era studente la sua passione per il cinema e subito dopo il diploma al liceo classico ha cominciato a lavorare dietro la macchina da presa. Negli anni si è riuscito ad affermare grazie suoi lavori ironici e sarcastici, toccando diversi temi. La prima fase della sua produzione cinematografica aveva una forte ispirazione data dalle problematiche giovanili della sua epoca, ma successivamente si è concentrato sulla critica sociale che va dalla politica ai costumi degli italiani.

Il suo primo cortometraggio "La sconfitta" risale a quando aveva 20 anni. Fu girato con una cinepresa Super 8 comprata dopo aver venduto la sua collezione di francobolli. Il primo lungometraggio, invece, si chiama "Io sono un autarchico" e ottenne un buon successo nel 1975. Successo che fu ripetuto due anni dopo con il film morettiano per eccellenza "Ecce bombo". Entrambe le pellicole, come raccontato più volte dallo stesso Nanni Moretti, sono state girate con "mezzi artigianali e nella sua abitazione. Nel 1981 arriva il primo riconoscimento importante della sua carriera con "Sogni d'oro"che si aggiudica Leone d'argento al Festival del Cinema di Venezia. Seguiranno altri film di successo come: "Palombella rossa", "La stanza del figlio", per cui vince la Palma d'oro a Cannes e il David di Donatello, ancora "Il caimano", "Habemus papam" e "Mia madre" fino ad arrivare al recente "Il sol dell'avvenire", da molti considerato il film-testamento di Moretti acclamato da pubblico e critica.

In occasione del suo compleanno rivediamolo nel 1981, quando a "Popcorn" parla della vittoria a Venezia, ma anche di come è nata la passione per il cinema.