Monica Vitti al "Maurizio Costanzo Show": "Stare davanti alle telecamere è imbarazzante"

"Stare davanti alle telecamere è imbarazzante". Monica Vitti parlava del suo rapporto con la macchina da presa. Era il 1995 e l'attrice, ospite nel salotto del Maurizio Costanzo Show, raccontava di sè e di uno strano rapporto con le telecamere. "Quando sul set dicevano stop io ero contenta - spiegava l'attrice - ero molto a mio agio e mi divertivo, però questo occhio così è imbarazzante".

Ospite a Canale 5, l'attrice presentava il suo libro nel quale affrontava alcuni aspetti molto intimi e delicati della sua vita. "Penso che a tutti voi sia successo non di pensare di farla finita, ma un momento di depressione. Capita quando ti fermi, sei alla scrivania o affacciata al terrazzo e a un certo punto ti viene la paura di non farcela: può accadere, ma non riuscirei mai a uccidermi", rivelava infine l'attrice.

Monica Vitti è scomparsa il 2 febbraio, aveva compiuto da qualche mese 90 anni. Attrice icona del cinema italiano, era assente dalle scene dal 2001, quando per l'ultima sua apparizione ufficiale fu ricevuta al Quirinale per i David di Donatello. Musa di Michelangelo Antonioni è stata la regina della commedia all'italiana al fianco di Alberto Sordi.