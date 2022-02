"Essere comica? È più difficile per una donna", Monica Vitti si raccontava nel 1999

"Essere comica per una donna è più difficile che per un uomo". Così Monica Vitti si raccontava nel 1999 durante lo speciale dedicato ai tre tenori della commedia all'italiana: "Gassman, Sordi, Vitti", condotto da Maurizio Costanzo. La grande attrice, scomparsa il 2 febbraio all'età di 90 anni, parlava del suo ruolo al teatro e al cinema. "Ha invaso il campo uomini", scherzava Alberto Sordi quando Enrico Mentana chiedeva a Vittorio Gassman se Monica fosse la più grande comica del cinema italiano.

Diplomata all'Accademia nazionale d'arte drammatica, Vitti ha esordito, a soli 14 anni, a teatro. Nel 1999, l'attrice parlava proprio della sua formazione. "In accademia era necessario essere bravi sia come attrice comica che drammatica", spiegava Vitti che poi descriveva il rapporto sul set con Sordi: "Con Alberto è stato un gioco straordinario. Non c'è stato nemmeno un minuto di rivalità. Anche perché lui si divertiva a vedere me e io lui".