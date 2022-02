La morte di Monica Vitti, il cordoglio del mondo dello spettacolo | Verdone: "Luce per le nuove generazioni"

Verdone è peraltro legato alla Vitti da un episodio personale che è stato decisivo per la sua carriera. "La ricorderò sempre per esser stata la prima attrice a incoraggiarmi e ad applaudirmi in una visione privata a casa di Sergio Leone di 'Bianco Rosso e Verdone' - dice -. Con Anna Magnani sarà ricordata come un'attrice straordinaria sia nel dramma sia nel brillante. Ha avuto uno splendido e ammirevole uomo accanto: Roberto Russo".

"Mi dispiace molto della morte di Monica Vitti anche perché era una mia compagna di strada - commenta addolorato Maurizio Costanzo -, diciamo abitavamo molto vicini quando eravamo giovani... poi ci siamo sempre frequentati fin quando si è ammalata. Mi manca già molto come peraltro mi manca Sordi come mi manca Antonioni".

Il saluto alla grande attrice arriva anche dal mondo delle istituzioni. "Addio a Monica Vitti, addio alla regina del cinema italiano - ha twittato il ministro della Cultura Dario Franceschini -. Oggi è una giornata davvero triste, scompare una grande artista e una grande italiana". Il presidente del Consiglio Mario Draghi, inviando le condoglianze a Roberto Russo e a tutti i suoi cari, in una nota del Governo l'ha voluta ricordare come "un'attrice di grande ironia e di straordinario talento, ha conquistato generazioni di italiani con il suo spirito, la sua bravura, la sua bellezza. Ha dato lustro al cinema italiano nel mondo".