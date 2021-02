Momenti cult, la prima volta del conte Uguccione a "Mai dire Gol"

Il conte Uguccione si collega per la prima volta con la Gialappa' Band. Era la stagione 1995-1996 di "Mai dire gol" quando esordì in tv il nobile fiorentino col chiodo fisso per le donne, interpretato da Bebo Storti.

A presentarlo c'era Teo Teocoli, nei panni di Peo Pericoli e, come sempre nella trasmissione comica di Italia 1, l'ospite è un gran tifoso di calcio, in questo caso della Fiorentina. Il ricco nullafacente del Granducato di Toscana ha un altro pallino, oltre al sesso: è Gabriel Omar Batistuta, il campione argentino idolo di tutti i tifosi viola.

Riviviamo dunque lo sketch del celebre comico.