Auguri a Chiara Iezzi, rivediamola a "Un disco per l'estate" nel 1997

Buon compleanno a Chiara Iezzi. La cantante, attrice e produttrice, nata a Milano il 27 febbraio 1973, compie 48 anni. Negli anni '90 è diventata famosissima in Italia perché parte del duo musicale "Paola e Chiara". Assieme alla sorella ha vinto il Festival di Sanremo, categoria Nuove Proposte, con il brano "Amici come prima", nel 1997, mentre tre anni dopo è arrivato il loro singolo più famoso, "Vamos a Bailar".



Dopo il "divorzio" dalla sorella nel 2013 Chiara Iezzi si dedica alla sua altra grande passione, la recitazione: da allora ha lavorato in teatro e ha partecipato a videoclip e produzioni destinate al cinema, alla tv e al web. Nel 2015 entra nel cast della serie tv Disney "Alex & Co". Per il suo compleanno la rivediamo esibirsi, sul palco di "Un disco per l'estate" nel 1997, assieme alla sorella col brano "Bella".