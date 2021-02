Auguri a Syria, eccola in una sfida di canto nel 1998

Buon compleanno a Syria che compie 44 anni. La cantante, che a 19 anni ha partecipato al Festival di Sanremo 1996 vincendo nella categoria giovani con il brano "Non ci sto", è nata a Roma il 26 febbraio del 1977. Cecilia Syria Cipressi, questo il suo vero nome, è figlia d'arte: suo padre è il cantante Elio Cipri che ebbe un discreto successo negli anni Sessanta prima di diventare un produttore.

Nel corso della sua carriera Syria ha spaziato attraverso diversi generi musicali, ma non solo: ha lavorato in teatro e si è fatta apprezzare anche in consolle come dj. Numerose le collaborazioni con grandi artisti come Laura Pausini, Jovanotti, Dolcenera e Le Vibrazioni. In occasione del suo compleanno rivediamola ospite a "Ciro il figlio di target", protagonista di una singolare sfida di canto, assieme ai Cavalli Marci, nel 1998.