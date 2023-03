Una giovanissima Miriana Trevisan balla sul cubo a "Non è la Rai" 1992

Vi ricordate Miriana Trevisan a "Non è la Rai"? Nel 1992 la showgirl, giovanissima, ballava sul cubo del programma ideato da Gianni Boncompagni assieme alle ballerine Emanuela, Francesca e Alessia sulle note di "Feel it". Di recente ospite a nel salotto di "Verissimo", a distanza di una settimana dal suo cinquantunesimo compleanno, la showgirl ha tirato le somme della sua vita amorosa.

Leggi Anche Corrado spiega la ricetta della pizza a Gene Hackman ai Telegatti 1993

Nel salotto di Silvia Toffanin Miriana Trevisan ha dichiarato di "non essere stata molto fortunata in amore o meglio di non aver saputo scegliere" per poi aggiungere: "Mi manca un uomo che mi porti a cena fuori e mi corteggi". La Trevisan ha ammesso poi di aver avuto un flirt quest'estate ma che non si è tramutato in qualcosa di più serio.