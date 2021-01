Mino Reitano ci lasciava dodici anni fa: rivediamo una sua esibizione del 1982

Era il 27 gennaio 2009 quando ci lasciava per sempre Mino Reitano. Cantautore e compositore molto amato dal pubblico l'artista calabrese aveva da poco compiuto 64 anni ed era malato. Nato a Fiumara il 7 dicembre 1944 Reitano ha iniziato la sua carriera assieme ai quattro fratelli, suonando in una piccola orchestra. Dopo alcune partecipazioni televisive e alcuni anni vissuti in Germania, Mino Reitano torna in Italia e nella seconda metà degli anni Sessanta conosce la fama come solista.

Sono tantissime le canzoni scritte per se stesso e per molti altri colleghi: “Avevo un cuore (che ti amava tanto)” fu il suo primo grande successo, con 700.000 copie vendute, seguito da ”Una chitarra, cento illusioni”. Una carriera proseguita nei decenni successivi con moltissime partecipazioni a concorsi e programmi canori, per sette volte in gara al Festival Sanremo, si guadagnò molti riconoscimenti anche all'estero e fu anche conduttore televisivo. Rivediamolo nel 1982 interpretare la sua "Ti amo davvero" a "Superclassifica Show".