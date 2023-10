Milly Carlucci canta Mina ai "Telegatti" 1984

Non solo presentatrice, la conduttrice si esibisce nel brano "Personalità"

"È stata un'esperienza unica nel suo genere, non avevo mai fatto uno spettacolo così fino ad ora", ha commentato Milly Carlucci nel 1984 quando Mike Bongiorno, Lino Banfi e Massimo Boldi le hanno consegnato la famosa statuetta ai "Telegatti". La conduttrice tv deve la sua popolarità grazie alla conduzione del programma "Giochi senza frontiere" andato in onda su Rai 2.

Il passaggio alle reti Fininvest avviene nel 1983 dove riveste il ruolo di primadonna nel varietà "Risatissima", nel quale viene affiancata da una serie di cast di comici quali Lino Banfi, Ric e Gian e tanti altri. Dotata di una bella voce, Milly Carlucci nel 1979 inizia l'attività di cantante che porterà avanti in parallelo con quella televisiva, incidendo alcuni 45 giri per la Lupus e per la Fonit Cetra.