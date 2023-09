L'esibizione di Max Pisu a "Zelig Circus" 2003

Ecco quando Tarcisio raccontava la sua esperienza come soldato nell'esercito

Vi ricordate Tarcisio in versione soldato? Il ragazzo dell'oratorio interpretato da Max Pisu nel 2003 sul palco di "Zelig Circus" raccontava ai conduttori Claudio Bisio e Michelle Hunziker la sua esperienza come soldato nell'esercito. "Sono il soldato Brian", si faceva chiamare così Tarcisio che si rivolgeva a Bisio attribuendogli il titolo di "maggiore testa di cuoio" mentre lo prendeva in giro mostrando e paragonandolo al suo elmetto della divisa.

Il comico legnanese, per anni, è stato uno dei protagonisti dello show di comici ma ha anche recitato sul grande schermo. Per esempio nel 2000 in "Chiedimi se sono felice" di Aldo Giovanni e Giacomo ha vestito i panni di un annoiato inserviente addetto ai panini e alle bevande del treno. Mentre nel 2001 ha interpretato il ruolo di Massimo nella pellicola "South Kensington" con Rupert Everett.